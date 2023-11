Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walt Disney-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Am 13.11.2013 wurde die Walt Disney-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Walt Disney-Aktie bei 68,97 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Walt Disney-Aktie investiert, befänden sich nun 144,991 Walt Disney-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Walt Disney-Aktien wären am 10.11.2023 12 798,32 USD wert, da der Schlussstand 88,27 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +27,98 Prozent.

Walt Disney wurde am Markt mit 161,32 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at