Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walt Disney-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Walt Disney-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden Walt Disney-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 98,79 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,012 Walt Disney-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 18.06.2026 auf 103,89 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 105,16 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 5,16 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Walt Disney belief sich jüngst auf 180,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at