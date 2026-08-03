Walt Disney Aktie

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WKN: 855686 / ISIN: US2546871060

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Frühe Investition 03.08.2026 16:03:30

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walt Disney-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walt Disney-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Walt Disney-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Walt Disney-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 85,49 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,170 Walt Disney-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Walt Disney-Anteile wären am 31.07.2026 112,52 USD wert, da der Schlussstand 96,19 USD betrug. Damit wäre die Investition um 12,52 Prozent gestiegen.

Insgesamt war Walt Disney zuletzt 167,03 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: chrisdorney / Shutterstock.com

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