Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
|Performance im Blick
|
04.05.2026 16:03:58
Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walt Disney-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das Walt Disney-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 92,49 USD wert. Bei einem Walt Disney-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 108,120 Walt Disney-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Walt Disney-Papiers auf 103,08 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 144,99 USD wert. Mit einer Performance von +11,45 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Walt Disney-Wert an der Börse wurde auf 182,42 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: s_buckley / Shutterstock.com
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