Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walt Disney-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Walt Disney-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Walt Disney-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 92,49 USD wert. Bei einem Walt Disney-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 108,120 Walt Disney-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Walt Disney-Papiers auf 103,08 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 144,99 USD wert. Mit einer Performance von +11,45 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Walt Disney-Wert an der Börse wurde auf 182,42 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at