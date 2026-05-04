Walt Disney Aktie

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WKN: 855686 / ISIN: US2546871060

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Performance im Blick 04.05.2026 16:03:58

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walt Disney-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walt Disney-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Walt Disney-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Walt Disney-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 92,49 USD wert. Bei einem Walt Disney-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 108,120 Walt Disney-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Walt Disney-Papiers auf 103,08 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 144,99 USD wert. Mit einer Performance von +11,45 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Walt Disney-Wert an der Börse wurde auf 182,42 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: s_buckley / Shutterstock.com

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