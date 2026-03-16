Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel hätte eine Investition in Walt Disney von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Walt Disney-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Walt Disney-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Walt Disney-Papier bei 94,29 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10,606 Walt Disney-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Walt Disney-Aktie auf 99,29 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 053,03 USD wert. Damit wäre die Investition 5,30 Prozent mehr wert.

Am Markt war Walt Disney jüngst 176,86 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at