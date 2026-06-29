Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel hätte eine Investition in Walt Disney von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Walt Disney-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Walt Disney-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Walt Disney-Aktie bei 122,34 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 8,174 Walt Disney-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 26.06.2026 auf 98,79 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 807,50 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -19,25 Prozent.

Walt Disney erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 171,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at