Walt Disney Aktie

Walt Disney für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855686 / ISIN: US2546871060

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Rentable Walt Disney-Anlage? 29.06.2026 16:03:55

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel hätte eine Investition in Walt Disney von vor einem Jahr gekostet

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel hätte eine Investition in Walt Disney von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Walt Disney-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Walt Disney-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Walt Disney-Aktie bei 122,34 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 8,174 Walt Disney-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 26.06.2026 auf 98,79 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 807,50 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -19,25 Prozent.

Walt Disney erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 171,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: canbedone / Shutterstock.com

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