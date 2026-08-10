Walt Disney Aktie

Walt Disney für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855686 / ISIN: US2546871060

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Walt Disney-Anlage unter der Lupe 10.08.2026 16:03:46

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Walt Disney-Investment von vor 5 Jahren verloren

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Walt Disney-Investment von vor 5 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Walt Disney-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Walt Disney-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 177,07 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Walt Disney-Aktie investiert hat, hat nun 5,647 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Walt Disney-Aktie auf 104,91 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 592,48 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 40,75 Prozent verringert.

Walt Disney wurde am Markt mit 181,04 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com

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