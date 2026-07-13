Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
|Frühes Investment
|
13.07.2026 16:03:54
Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Walt Disney von vor 5 Jahren verloren
Das Walt Disney-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Walt Disney-Anteile betrug an diesem Tag 183,65 USD. Bei einem Walt Disney-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,545 Walt Disney-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 10.07.2026 auf 95,62 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 52,07 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 47,93 Prozent abgenommen.
Zuletzt verbuchte Walt Disney einen Börsenwert von 166,18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: s_buckley / Shutterstock.com
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