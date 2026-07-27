Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Walt Disney von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in Walt Disney-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr wurde die Walt Disney-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Walt Disney-Papier bei 121,47 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 82,325 Walt Disney-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 24.07.2026 7 808,51 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 94,85 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 21,91 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Walt Disney eine Marktkapitalisierung von 164,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at