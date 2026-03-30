Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
|Rentable Walt Disney-Anlage?
|
30.03.2026 16:05:03
Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Verlust hätte ein Walt Disney-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Walt Disney-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 98,91 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,011 Walt Disney-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 27.03.2026 93,44 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 92,42 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 6,56 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von Walt Disney belief sich zuletzt auf 163,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: chrisdorney / Shutterstock.com
Nachrichten zu Walt Disney
|
16:01
|Dow Jones aktuell: Dow Jones zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
|
27.03.26
|Disney-Aktie schwächer: Startdatum für Berlin-Dystopie veröffentlicht - Neue Serie über Wiener Kongress im Herbst (dpa-AFX)
|
27.03.26
|Disney-Serie über Wiener Kongress im Herbst (dpa-AFX)
|
27.03.26
|Nele-Neuhaus-Krimi erstmals als Miniserie (dpa-AFX)
|
25.03.26
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.at)
|
24.03.26
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.at)
|
24.03.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones legt zu (finanzen.at)
|
23.03.26
|Handel in New York: Zum Ende des Montagshandels Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)