Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Verlust hätte ein Walt Disney-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Walt Disney-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Walt Disney-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 98,91 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,011 Walt Disney-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 27.03.2026 93,44 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 92,42 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 6,56 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Walt Disney belief sich zuletzt auf 163,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at