Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
|Frühe Investition
|
05.10.2026 16:03:41
Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Verlust hätte ein Walt Disney-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Am 05.10.2021 wurde die Walt Disney-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 174,61 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,573 Walt Disney-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 02.10.2026 58,52 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 102,19 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 41,48 Prozent eingebüßt.
Zuletzt verbuchte Walt Disney einen Börsenwert von 176,62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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