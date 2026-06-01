Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
|Hochrechnung
|
01.06.2026 16:03:58
Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Verlust hätte ein Walt Disney-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Walt Disney-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 113,04 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,885 Walt Disney-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 90,08 USD, da sich der Wert eines Walt Disney-Anteils am 29.05.2026 auf 101,83 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 9,92 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Walt Disney eine Börsenbewertung in Höhe von 176,01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: gary718 / Shutterstock.com
Nachrichten zu Walt Disney
|
29.05.26
|Optimismus in New York: Dow Jones schlussendlich fester (finanzen.at)
|
29.05.26
|Disney says US regulator aims to ‘suppress speech’ with licence review (Financial Times)
|
25.05.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walt Disney von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
20.05.26