Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Verlust hätte ein Walt Disney-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Walt Disney-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 113,04 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,885 Walt Disney-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 90,08 USD, da sich der Wert eines Walt Disney-Anteils am 29.05.2026 auf 101,83 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 9,92 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Walt Disney eine Börsenbewertung in Höhe von 176,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at