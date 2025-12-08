Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Walt Disney von vor 10 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in Walt Disney-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Walt Disney-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Walt Disney-Papier bei 112,48 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 0,889 Walt Disney-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 93,62 USD, da sich der Wert eines Walt Disney-Papiers am 05.12.2025 auf 105,30 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 93,62 USD, was einer negativen Performance von 6,38 Prozent entspricht.

Walt Disney erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 187,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at