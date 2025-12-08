Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
|Langfristige Anlage
|
08.12.2025 16:04:17
Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Walt Disney von vor 10 Jahren angefallen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Walt Disney-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Walt Disney-Papier bei 112,48 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 0,889 Walt Disney-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 93,62 USD, da sich der Wert eines Walt Disney-Papiers am 05.12.2025 auf 105,30 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 93,62 USD, was einer negativen Performance von 6,38 Prozent entspricht.
Walt Disney erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 187,59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
Nachrichten zu Walt Disneymehr Nachrichten
|
02.12.25
|Gewinne in New York: Dow Jones beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
02.12.25
|Handel in New York: Anleger lassen Dow Jones am Mittag steigen (finanzen.at)
|
02.12.25
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones klettert zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
01.12.25
|Börse New York: Dow Jones beendet die Montagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
01.12.25
|Schwacher Handel: So steht der Dow Jones am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
01.12.25
|Montagshandel in New York: Dow Jones gibt mittags nach (finanzen.at)
|
01.12.25
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Walt Disney-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
01.12.25
|Verluste in New York: Dow Jones beginnt Handel im Minus (finanzen.at)