Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
|Qualitätsdividende
|
19.03.2026 16:36:18
Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Walt Disney-Aktionäre freuen
Im Rahmen der Hauptversammlung von Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney am 18.03.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 1,00 USD je Aktie beschlossen. Damit wurde die Walt Disney-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 33,33 Prozent vergrößert. 1,80 Mrd. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Damit wurde die Walt Disney-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 31,99 Prozent erhöht.
Walt Disney-Aktien-Dividendenrendite
Letztlich notierte der Walt Disney-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via New York bei 99,42 USD. Für das Jahr 2025 verzeichnet die Walt Disney-Aktie eine Dividendenrendite von 0,88 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Erhöhung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 0,78 Prozent.
Gegenüberstellung von tatsächlicher Rendite und Aktienkursentwicklung
Im Zeitraum von 1 Jahr hat der Walt Disney-Aktienkurs via New York 0,867 Prozent verloren. Eine nahezu gleiche Performance wie der Walt Disney-Aktienkurs weist auch die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) auf.
Dividendenausblick von Dividenden-Titel Walt Disney
Für 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Erhöhung der Dividende auf 1,37 USD aus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 1,38 Prozent ansteigen.
Walt Disney-Schlüsseldaten
Walt Disney ist ein Dow Jones 30 Industrial-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 176,924 Mrd. USD. Walt Disney besitzt aktuell ein KGV von 16,57. 2025 setzte Walt Disney 94,175 Mrd. USD um und erwirtschaftete ein EPS von 6,85 USD.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Walt Disney
|
18.03.26
|Schwacher Handel: Dow Jones letztendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
18.03.26
|NYSE-Handel Dow Jones sackt ab (finanzen.at)
|
18.03.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones gibt nach (finanzen.at)
|
18.03.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones zum Start schwächer (finanzen.at)
|
17.03.26
|Gewinne in New York: Dow Jones notiert schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
17.03.26
|Optimismus in New York: Dow Jones steigt (finanzen.at)
|
17.03.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
17.03.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones legt zum Handelsstart zu (finanzen.at)