3M Aktie
WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010
|Lohnender 3M-Einstieg?
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07.10.2026 16:03:41
Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 3M-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der 3M-Aktie statt. Der Schlusskurs des 3M-Papiers betrug an diesem Tag 148,88 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,717 3M-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 099,14 USD, da sich der Wert einer 3M-Aktie am 06.10.2026 auf 163,64 USD belief. Damit wäre die Investition um 9,91 Prozent gestiegen.
Am Markt war 3M jüngst 83,85 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
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