3M Aktie
WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010
|Rentabler 3M-Einstieg?
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29.07.2026 16:03:56
Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 3M-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die 3M-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 151,79 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,659 3M-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 120,22 USD, da sich der Wert eines 3M-Papiers am 28.07.2026 auf 182,48 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 20,22 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete 3M eine Marktkapitalisierung von 91,88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Action Sports Photography / Shutterstock.com
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