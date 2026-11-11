3M Aktie

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WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010

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Rentabler 3M-Einstieg? 11.11.2026 16:03:53

Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor 10 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen 3M-Investment verdienen können.

Am 11.11.2016 wurde das 3M-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die 3M-Anteile bei 146,60 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die 3M-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,682 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der 3M-Aktie auf 189,37 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 129,17 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 29,17 Prozent gesteigert.

Alle 3M-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 96,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com

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