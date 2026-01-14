3M Aktie
WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010
|Lukrative 3M-Anlage?
|
14.01.2026 16:04:17
Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden 3M-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren 3M-Anteile an diesem Tag 137,21 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 72,881 3M-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 13.01.2026 12 347,50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 169,42 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 23,47 Prozent gleich.
3M erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 89,25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
Nachrichten zu 3M Co.
|
07.01.26
|Handel in New York: Dow Jones zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
07.01.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel hätte eine Investition in 3M von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
07.01.26
|Börse New York: Dow Jones legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
06.01.26
|Optimismus in New York: Dow Jones zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)
|
31.12.25