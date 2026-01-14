Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in 3M-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden 3M-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren 3M-Anteile an diesem Tag 137,21 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 72,881 3M-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 13.01.2026 12 347,50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 169,42 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 23,47 Prozent gleich.

3M erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 89,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at