3M Aktie
WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010
|Lohnende 3M-Investition?
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03.06.2026 16:04:19
Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden 3M-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren 3M-Anteile an diesem Tag 148,13 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in 3M-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,751 3M-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der 3M-Aktie auf 152,90 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 032,20 USD wert. Damit wäre die Investition um 3,22 Prozent gestiegen.
Jüngst verzeichnete 3M eine Marktkapitalisierung von 78,63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Action Sports Photography / Shutterstock.com
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