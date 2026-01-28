3M Aktie

Frühes Investment 28.01.2026 16:04:30

Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 3M-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen 3M-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die 3M-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 153,59 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 6,511 3M-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 029,06 USD, da sich der Wert eines 3M-Papiers am 27.01.2026 auf 158,05 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 2,91 Prozent.

3M markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 84,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com

