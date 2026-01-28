3M Aktie
WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010
|Frühes Investment
|
28.01.2026 16:04:30
Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 3M-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die 3M-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 153,59 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 6,511 3M-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 029,06 USD, da sich der Wert eines 3M-Papiers am 27.01.2026 auf 158,05 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 2,91 Prozent.
3M markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 84,58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
Nachrichten zu 3M Co.
|
28.01.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones steigt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
28.01.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
28.01.26
|Börse New York: Dow Jones beginnt Mittwochssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
26.01.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones steigt schlussendlich (finanzen.at)
|
26.01.26
|Handel in New York: Dow Jones auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
26.01.26
|Optimismus in New York: So steht der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
|
23.01.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
23.01.26
|Schwacher Handel in New York: So bewegt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.at)