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3M Aktie

3M für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010

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Langfristige Investition 08.04.2026 16:04:06

Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in 3M von vor einem Jahr abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in 3M von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die 3M-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden 3M-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen 3M-Anteile an diesem Tag bei 127,16 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 78,641 3M-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 07.04.2026 11 351,84 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 144,35 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 13,52 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von 3M belief sich jüngst auf 76,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com

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