3M Aktie

3M für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010

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Profitables 3M-Investment? 27.05.2026 16:04:11

Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel hätte eine Investition in 3M von vor 10 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel hätte eine Investition in 3M von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen 3M-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurde die 3M-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die 3M-Anteile bei 141,42 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,707 3M-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 108,92 USD, da sich der Wert einer 3M-Aktie am 26.05.2026 auf 154,03 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 8,92 Prozent vermehrt.

3M wurde am Markt mit 79,45 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com

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