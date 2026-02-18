3M Aktie
WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010
|3M-Performance
|
18.02.2026 16:04:17
Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel hätte eine Investition in 3M von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die 3M-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 94,61 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10,569 3M-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 17.02.2026 1 771,66 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 167,62 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 771,66 USD entspricht einer Performance von +77,17 Prozent.
Der Börsenwert von 3M belief sich zuletzt auf 90,42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
