3M Aktie

3M für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
3M-Performance 18.02.2026 16:04:17

Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel hätte eine Investition in 3M von vor 3 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel hätte eine Investition in 3M von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren 3M-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die 3M-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 94,61 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10,569 3M-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 17.02.2026 1 771,66 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 167,62 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 771,66 USD entspricht einer Performance von +77,17 Prozent.

Der Börsenwert von 3M belief sich zuletzt auf 90,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu 3M Co.

mehr Nachrichten

Analysen zu 3M Co.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

3M Co. 139,86 0,49% 3M Co.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen