Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel hätte eine Investition in 3M von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in 3M-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem 3M-Papier statt. Zur Schlussglocke war das 3M-Papier an diesem Tag 138,02 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die 3M-Aktie investiert, befänden sich nun 0,725 3M-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 142,82 USD gerechnet, wäre die Investition nun 103,48 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 3,48 Prozent angewachsen.

3M markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 73,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at