3M Aktie
WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010
|Rentable 3M-Anlage?
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26.08.2026 16:03:53
Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 3M-Investment von vor einem Jahr verdient
Am 26.08.2025 wurde die 3M-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 156,57 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die 3M-Aktie investiert hätte, hätte er nun 6,387 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.08.2026 gerechnet (179,37 USD), wäre das Investment nun 1 145,62 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +14,56 Prozent.
3M war somit zuletzt am Markt 92,19 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Action Sports Photography / Shutterstock.com
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