3M Aktie
WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010
|Lukrative 3M-Investition?
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18.03.2026 16:04:11
Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in 3M von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurde die 3M-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das 3M-Papier 86,26 USD wert. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die 3M-Aktie investiert hat, hat nun 115,924 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 17 279,60 USD, da sich der Wert einer 3M-Aktie am 17.03.2026 auf 149,06 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 72,80 Prozent angewachsen.
Am Markt war 3M jüngst 78,44 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Action Sports Photography / Shutterstock.com
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