3M Aktie

3M für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnender 3M-Einstieg? 31.12.2025 16:04:02

Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in 3M von vor 5 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in 3M von vor 5 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in 3M-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der 3M-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 146,36 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das 3M-Papier investiert hätte, hätte er nun 6,832 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 30.12.2025 auf 161,17 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 101,19 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +10,12 Prozent.

3M wurde am Markt mit 85,86 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu 3M Co.mehr Nachrichten