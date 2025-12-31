3M Aktie
WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010
|Lohnender 3M-Einstieg?
|
31.12.2025 16:04:02
Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in 3M von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der 3M-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 146,36 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das 3M-Papier investiert hätte, hätte er nun 6,832 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 30.12.2025 auf 161,17 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 101,19 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +10,12 Prozent.
3M wurde am Markt mit 85,86 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
