3M Aktie

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WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010

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3M-Investment im Blick 22.04.2026 16:04:33

Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in 3M von vor 5 Jahren angefallen

Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in 3M von vor 5 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in 3M eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Die 3M-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das 3M-Papier an diesem Tag 168,22 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die 3M-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 5,944 3M-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 21.04.2026 auf 148,47 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 882,58 USD wert. Die Abnahme von 1 000 USD zu 882,58 USD entspricht einer negativen Performance von 11,74 Prozent.

Am Markt war 3M jüngst 79,68 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com

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