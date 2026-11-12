Dow Jones 30 Industrial-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet C (ex Google) von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Alphabet C (ex Google)-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Alphabet C (ex Google)-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 37,70 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 2,652 Alphabet C (ex Google)-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 770,88 USD, da sich der Wert eines Alphabet C (ex Google)-Anteils am 11.11.2026 auf 290,63 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 670,88 Prozent.

Der Alphabet C (ex Google)-Wert an der Börse wurde auf 3,48 Bio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at