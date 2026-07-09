Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|Langfristige Performance
|
09.07.2026 16:03:58
Dow Jones 30 Industrial-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet C (ex Google) von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Alphabet C (ex Google)-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Alphabet C (ex Google)-Aktie letztlich bei 120,14 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Alphabet C (ex Google)-Aktie investiert hat, hat nun 0,832 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 08.07.2026 auf 358,71 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 298,58 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 298,58 USD entspricht einer Performance von +198,58 Prozent.
Alphabet C (ex Google) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,42 Bio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
|
18:01
|Zuversicht in New York: Anleger lassen Dow Jones steigen (finanzen.at)
|
17:13
|Google-Standort in Kronstorf dürfte deutlich größer werden (APA)
|
16:02
|Aufschläge in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
13:38
|Google-Standort in Kronstorf dürfte deutlich größer werden (APA)
|
06:00