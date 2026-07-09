Alphabet C Aktie

Alphabet C für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

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Langfristige Performance 09.07.2026 16:03:58

Dow Jones 30 Industrial-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet C (ex Google) von vor 3 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet C (ex Google) von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Alphabet C (ex Google)-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Alphabet C (ex Google)-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Alphabet C (ex Google)-Aktie letztlich bei 120,14 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Alphabet C (ex Google)-Aktie investiert hat, hat nun 0,832 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 08.07.2026 auf 358,71 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 298,58 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 298,58 USD entspricht einer Performance von +198,58 Prozent.

Alphabet C (ex Google) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,42 Bio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Alphabet Inc.

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