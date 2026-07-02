Dow Jones 30 Industrial-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet C (ex Google) von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Alphabet C (ex Google)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Alphabet C (ex Google)-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Alphabet C (ex Google)-Anteile an diesem Tag bei 179,76 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Alphabet C (ex Google)-Aktie investierten, hätten nun 55,630 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 30.06.2026 auf 353,33 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 655,65 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 96,56 Prozent angewachsen.

Alphabet C (ex Google) war somit zuletzt am Markt 4,30 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at