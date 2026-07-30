Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|Lohnende Alphabet C (ex Google)-Investition?
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30.07.2026 16:03:48
Dow Jones 30 Industrial-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alphabet C (ex Google)-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Alphabet C (ex Google)-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Alphabet C (ex Google)-Aktie betrug an diesem Tag 197,44 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,506 Alphabet C (ex Google)-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 170,06 USD, da sich der Wert einer Alphabet C (ex Google)-Aktie am 29.07.2026 auf 335,76 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 70,06 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Alphabet C (ex Google) belief sich jüngst auf 4,09 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Justin Sullivan/Getty Images
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