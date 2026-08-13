Alphabet C Aktie

Alphabet C für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

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Investmentbeispiel 13.08.2026 16:03:50

Dow Jones 30 Industrial-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alphabet C (ex Google) von vor 5 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alphabet C (ex Google) von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Alphabet C (ex Google)-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Alphabet C (ex Google)-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 138,41 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Alphabet C (ex Google)-Aktie investiert, befänden sich nun 72,251 Alphabet C (ex Google)-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 342,37 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24 736,64 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 147,37 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Alphabet C (ex Google) belief sich jüngst auf 4,20 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com

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16.02.26 Alphabet C Kaufen DZ BANK
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Alphabet C (ex Google) 297,55 -0,23% Alphabet C (ex Google)

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