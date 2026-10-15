Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|Rentable Alphabet C (ex Google)-Investition?
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15.10.2026 16:03:55
Dow Jones 30 Industrial-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alphabet C (ex Google) von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Alphabet C (ex Google)-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Alphabet C (ex Google)-Papier letztlich bei 38,93 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die Alphabet C (ex Google)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 256,894 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 14.10.2026 auf 343,65 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 88 281,76 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 782,82 Prozent gleich.
Zuletzt ergab sich für Alphabet C (ex Google) eine Börsenbewertung in Höhe von 4,28 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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