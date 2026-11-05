Alphabet C Aktie

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WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

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Alphabet C (ex Google)-Performance 05.11.2026 16:03:50

Dow Jones 30 Industrial-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alphabet C (ex Google) von vor 5 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alphabet C (ex Google) von vor 5 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Alphabet C (ex Google)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Alphabet C (ex Google)-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Alphabet C (ex Google)-Aktie an diesem Tag bei 149,24 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Alphabet C (ex Google)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 67,006 Alphabet C (ex Google)-Aktien. Die gehaltenen Alphabet C (ex Google)-Anteile wären am 04.11.2026 19 250,74 USD wert, da der Schlussstand 287,30 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 92,51 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Alphabet C (ex Google) bezifferte sich zuletzt auf 3,40 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: anchinthamb / Shutterstock.com

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