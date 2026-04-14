Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amazon-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Amazon-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 14.04.2016 wurde die Amazon-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Amazon-Anteile betrug an diesem Tag 31,04 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 3,222 Amazon-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 772,90 USD, da sich der Wert eines Amazon-Papiers am 13.04.2026 auf 239,89 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 672,90 Prozent.

Amazon wurde am Markt mit 2,57 Bio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at