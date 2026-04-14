Zwischen Ruhe und Panik: Was die VIX-Werte wirklich sagen. Jetzt informieren! -W-

Amazon Aktie

Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Amazon-Performance 14.04.2026 16:03:52

Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amazon-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amazon-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Amazon-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 14.04.2016 wurde die Amazon-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Amazon-Anteile betrug an diesem Tag 31,04 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 3,222 Amazon-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 772,90 USD, da sich der Wert eines Amazon-Papiers am 13.04.2026 auf 239,89 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 672,90 Prozent.

Amazon wurde am Markt mit 2,57 Bio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Amazon

mehr Nachrichten