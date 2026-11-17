Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Amazon gewesen.

Das Amazon-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 177,45 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Amazon-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,635 Amazon-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 257,75 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 452,52 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 45,25 Prozent zugenommen.

Der Amazon-Wert an der Börse wurde auf 2,88 Bio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at