Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Amazon-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Amazon-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 28,59 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Amazon-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,498 Amazon-Anteilen. Die gehaltenen Amazon-Aktien wären am 16.01.2026 836,42 USD wert, da der Schlussstand 239,12 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 736,42 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Amazon einen Börsenwert von 2,56 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at