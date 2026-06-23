Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|Amazon-Anlage unter der Lupe
|
23.06.2026 16:04:00
Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Amazon-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Amazon-Aktie betrug an diesem Tag 129,33 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 7,732 Amazon-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 799,97 USD, da sich der Wert eines Amazon-Papiers am 22.06.2026 auf 232,79 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 80,00 Prozent gesteigert.
Der Amazon-Wert an der Börse wurde auf 2,62 Bio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Benny Marty / Shutterstock.com
Nachrichten zu Amazon
|
22.06.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones zum Ende des Montagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
22.06.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
22.06.26
|Börse New York: Dow Jones mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
22.06.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones legt zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
18.06.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones notiert letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
18.06.26
|Jefferies bullish: Steht die Amazon-Aktie vor dem KI-Durchbruch? (finanzen.at)
|
18.06.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones verbucht am Donnerstagnachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
18.06.26
|Dow Jones-Handel aktuell: So entwickelt sich der Dow Jones am Donnerstagmittag (finanzen.at)
Analysen zu Amazon
|18.06.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|27.05.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|04.05.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|27.05.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|04.05.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|27.05.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|04.05.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|206,35
|0,95%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen belasten: ATX und DAX deutlich leichter -- Wall Street unter Druck -- Börsen in Fernost letztlich tiefrot - Nikkei bricht ein
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Dienstag mit deutlichen Verlusten. Die US-Börsen bewegen sich klar im Minus. Die asiatischen Börsen gaben am Dienstag kräftig nach.