Amazon Aktie

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WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

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Amazon-Anlage unter der Lupe 23.06.2026 16:04:00

Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor 3 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Amazon-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Amazon-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Amazon-Aktie betrug an diesem Tag 129,33 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 7,732 Amazon-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 799,97 USD, da sich der Wert eines Amazon-Papiers am 22.06.2026 auf 232,79 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 80,00 Prozent gesteigert.

Der Amazon-Wert an der Börse wurde auf 2,62 Bio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Benny Marty / Shutterstock.com

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