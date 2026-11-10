Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|Lohnende Amazon-Anlage?
|
10.11.2026 16:03:50
Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Amazon-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Amazon-Anteile bei 143,56 USD. Bei einem Amazon-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,697 Amazon-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.11.2026 gerechnet (266,93 USD), wäre die Investition nun 185,94 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +85,94 Prozent.
Insgesamt war Amazon zuletzt 2,79 Bio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Eddy Galeotti / Shutterstock.com
Nachrichten zu Amazon
|
20:04
|Verluste in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
18:01
|Minuszeichen in New York: Dow Jones fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
16:02
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
09.11.26
|Börse New York: Dow Jones präsentiert sich mittags fester (finanzen.at)
|
09.11.26
|Handel in New York: Dow Jones verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
06.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verbucht am Freitagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
06.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones klettert mittags (finanzen.at)
|
05.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones fällt zurück (finanzen.at)
Analysen zu Amazon
|06.11.26
|Amazon Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Amazon Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Amazon Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|243,35
|2,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt deutlich höher -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Märkte im Sinkflug -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag deutlich stärker. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.