Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Amazon-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Amazon-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Amazon-Anteile bei 143,56 USD. Bei einem Amazon-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,697 Amazon-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.11.2026 gerechnet (266,93 USD), wäre die Investition nun 185,94 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +85,94 Prozent.

Insgesamt war Amazon zuletzt 2,79 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at