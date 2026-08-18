Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|Frühe Anlage
|
18.08.2026 16:03:44
Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das Amazon-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 133,22 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,751 Amazon-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Amazon-Papiers auf 261,31 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 196,15 USD wert. Mit einer Performance von +96,15 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Alle Amazon-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,84 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Eddy Galeotti / Shutterstock.com
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