Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Amazon-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Amazon-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Amazon-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 26,71 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Amazon-Papier investiert hätte, hätte er nun 37,446 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Amazon-Anteile wären am 13.02.2026 7 443,92 USD wert, da der Schlussstand 198,79 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 644,39 Prozent erhöht.

Alle Amazon-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,13 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at