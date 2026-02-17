Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|Rentabler Amazon-Einstieg?
|
17.02.2026 16:03:58
Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Amazon-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Amazon-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 26,71 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Amazon-Papier investiert hätte, hätte er nun 37,446 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Amazon-Anteile wären am 13.02.2026 7 443,92 USD wert, da der Schlussstand 198,79 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 644,39 Prozent erhöht.
Alle Amazon-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,13 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Sundry Photography / Shutterstock.com
