Rentabler Amazon-Einstieg? 17.02.2026 16:03:58

Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Amazon-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Amazon-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Amazon-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Amazon-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 26,71 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Amazon-Papier investiert hätte, hätte er nun 37,446 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Amazon-Anteile wären am 13.02.2026 7 443,92 USD wert, da der Schlussstand 198,79 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 644,39 Prozent erhöht.

Alle Amazon-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,13 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Sundry Photography / Shutterstock.com

