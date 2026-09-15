Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Amazon-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Amazon-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde die Amazon-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 140,39 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 7,123 Amazon-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Amazon-Papiere wären am 14.09.2026 1 805,97 USD wert, da der Schlussstand 253,54 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 80,60 Prozent.

Der Börsenwert von Amazon belief sich jüngst auf 2,77 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at