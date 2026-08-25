Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Amazon-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Amazon-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Amazon-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 164,96 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Amazon-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,062 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Amazon-Aktie auf 262,07 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 588,70 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 58,87 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Amazon belief sich zuletzt auf 2,79 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at