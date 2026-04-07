Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|Lukrative Amazon-Anlage?
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07.04.2026 16:03:46
Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Amazon von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurden Amazon-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 163,97 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 60,987 Amazon-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Amazon-Papiers auf 212,79 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 977,41 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 29,77 Prozent.
Der Börsenwert von Amazon belief sich zuletzt auf 2,26 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Ioan Panaite / Shutterstock.com
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