Amazon Aktie

Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

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Amazon-Performance 28.04.2026 16:04:24

Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amazon-Investment von vor 3 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amazon-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Amazon-Investment gewesen.

Am 28.04.2023 wurden Amazon-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Amazon-Aktie betrug an diesem Tag 105,45 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 94,832 Amazon-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 24 762,45 USD, da sich der Wert eines Amazon-Papiers am 27.04.2026 auf 261,12 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 147,62 Prozent gleich.

Der Marktwert von Amazon betrug jüngst 2,84 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

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