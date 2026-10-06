Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amazon-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Amazon-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Amazon-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Amazon-Anteile an diesem Tag 220,90 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Amazon-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,527 Amazon-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 05.10.2026 auf 251,40 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 138,07 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 13,81 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Amazon betrug jüngst 2,72 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at