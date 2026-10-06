Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|Lukrative Amazon-Anlage?
|
06.10.2026 16:03:44
Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amazon-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde das Amazon-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Amazon-Anteile an diesem Tag 220,90 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Amazon-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,527 Amazon-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 05.10.2026 auf 251,40 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 138,07 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 13,81 Prozent erhöht.
Der Marktwert von Amazon betrug jüngst 2,72 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
Nachrichten zu Amazon
|
20:04
|Börse New York: Dow Jones-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
18:00
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones am Dienstagmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
16:03
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amazon-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
02.10.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Start des Freitagshandels stärker (finanzen.at)
|
02.10.26
|Amazon seeks to offload $8bn of Nvidia chips to investors (Financial Times)
|
02.10.26
|Amazon seeks to offload $8bn of Nvidia chips to investors (Financial Times)
|
01.10.26
|Constellation Energy-Aktie steigt nach 20-Jahres-Vertrag mit Amazon - das steckt dahinter (finanzen.at)
|
01.10.26
|Amazon-Aktie im Minus: Bundesgerichtshof in Deutschland stoppt Preiserhöhung bei Prime (dpa-AFX)
Analysen zu Amazon
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|227,65
|1,52%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel auf grünem Terrain -- DAX geht fester in den Feierabend -- US-Börsen höher -- Asiens Börsen schließen stärker
An den heimischen sowie den deutschen Börsen ließ sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigen sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.