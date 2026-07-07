Amazon Aktie

Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

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Frühe Anlage 07.07.2026 16:04:01

Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amazon von vor 10 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amazon von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Amazon-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Amazon-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Amazon-Papiers betrug an diesem Tag 36,83 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,715 Amazon-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 06.07.2026 auf 244,16 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 662,96 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 562,96 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Amazon eine Marktkapitalisierung von 2,61 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Sundry Photography / Shutterstock.com

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