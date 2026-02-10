Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|Lohnende Amazon-Anlage?
|
10.02.2026 16:04:17
Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amazon von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Amazon-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Amazon-Aktie bei 164,33 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Amazon-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,609 Amazon-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 09.02.2026 127,01 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 208,72 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 27,01 Prozent angezogen.
Am Markt war Amazon jüngst 2,25 Bio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
