Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Amazon-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Amazon gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Amazon-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Amazon-Anteile bei 254,00 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die Amazon-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 39,370 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.11.2026 gerechnet (245,63 USD), wäre die Investition nun 9 670,47 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 3,30 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Amazon einen Börsenwert von 2,60 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at